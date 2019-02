Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Kassel

Paderborn: Folgemeldung zum Diebstahl von Anhänger und geladenem 3er BMW: Auto im Kreis Paderborn sichergestellt; Anhänger weiterhin gesucht; Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere gestern, um 15:19 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4197704 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Diebstahl des Fahrzeugtransportanhängers und des gebrauchten 3er BMW.)

Der in der Holländischen Straße in Kassel in Höhe eines Einrichtungsdiscounters gestohlene 3er BMW ist in Borchen im Kreis Paderborn aufgefunden worden. Von dem silbernen Fahrzeugtransportanhänger des Herstellers "Eder", Typ "DC Fahrzeugtransporter", auf den der BMW aufgeladen war, fehlt weiterhin jede Spur. Anscheinend hatten es die Diebe nur auf den Anhänger abgesehen und den gebrauchten BMW in Nordrhein-Westfalen kurzerhand abgeladen. Die mit dem Fall betrauten Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen auch weiterhin nach Zeugen. Sie erhoffen sich Hinweise zu dem Diebstahl in Kassel, nun aber auch zum Abladen des BMW in Borchen zu bekommen.

Der 3er BMW war bereits am Montagvormittag in der Nikolaus-Otto-Straße in Borchen im Kreis Paderborn einer Passantin aufgefallen. Da der Diebstahl zu dieser Zeit von dem bestohlenen Autohändler noch nicht bemerkt worden war, lag der Polizei entsprechend noch keine Fahndungsnotierung zu dem Auto vor. Eine spätere Überprüfung der Fahrgestellnummer des dort ohne Kennzeichen stehenden BMW durch die aufmerksamen Beamten der zuständigen Polizeibehörde brachte am Dienstag schließlich die Verbindung zu dem zwischenzeitlich angezeigten Diebstahl in Kassel. Der violette BMW 320d wurde daraufhin für die Spurensuche sichergestellt. Der Anhänger, der bei der Anschaffung vor zwei Jahren knapp 15.000 Euro gekostet haben soll, konnte dort nicht aufgefunden werden.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl des Fahrzeugtransportanhängers an der Holländischen Straße in Kassel, zum Abladen des BMW in der Nikolaus-Otto-Straße in Borchen in NRW oder zum Verbleib des weiterhin gesuchten Anhängers geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell