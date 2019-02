Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Verkehrsunfall mit Todesfolge auf A 44 - Warburg

NRW

Kassel (ots)

Am Freitag, 8.2.2019, um 20.22 Uhr, musste der 54jährige, aus Bielefeld stammende Fahrer eines Lkw, aufgrund eines technischen Defektes an seinem Fahrzeug auf dem Standstreifen der A 44, Dortmund Richtung Kassel, zwischen den Anschlussstellen Warburg und Breuna, anhalten. Während der Fahrer noch in seinem Lkw saß, fuhr ein 24jähriger Fahrer eines Sprinters, der zuvor noch einen Pkw überholt hatte, auf das Heck des stehenden Lkw-Anhängers auf. Dabei zog sich der 24jährige aus dem Raum Wuppertal tödliche Verletzungen zu. Nach Angaben eines Zeugen soll der Sprinter mit moderater Geschwindigkeit auf der zweispurigen Autobahn an diesem leichten Steigungsstück unterwegs gewesen sein. Durch die aufnehmenden Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal wird der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen auf ca. 50.000,- EUR geschätzt. An der Unfallstelle waren weitere Rettungsdienste der Freiwilligen Feuerwehr Warburg, sowie NAW und RTW, ebenfalls aus Warburg, eingesetzt. Die Autobahn wurde voll gesperrt. Die Sperrung dauert zum jetzigen Zeitpunkt noch an. Zur Ursachenermittlung wurde auf Veranlassung der zuständigen Staatsanwaltschaft Paderborn ein Sachverständiger hinzugezogen. Westphal, Polizeihauptkommissar

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 0561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell