POL-KS: Kassel: Alkoholisierter Radfahrer nachts bei Unfall mit Pkw auf Fünffensterstraße am Kopf verletzt

Kassel (ots) - Ein Radfahrer ist in der Nacht zum heutigen Freitag beim Zusammenstoß mit einem Pkw in der Kasseler Innenstadt am Kopf verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich offenbar nicht um schwerwiegendere Verletzungen. Nichtsdestotrotz musste der 20-Jährige aus Düsseldorf mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Da er offenbar deutlich unter Alkoholeinfluss stand, ließen ihm die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte dort von einem Arzt auch eine Blutprobe für das weitere Strafverfahren wegen Trunkenheitsfahrt entnehmen.

Ereignet hatte sich der Unfall gegen 2:20 Uhr auf der Fünffensterstraße in der Kasseler Innenstadt. Nach derzeitigem Sachstand war der 20-Jährige auf einem Leihfahrrad aus Richtung Friedrichsstraße gekommen und hatte die Fünffensterstraße in Richtung Neue Fahrt überquert, offenbar ohne auf den dort fahrenden Verkehr zu achten. Dabei war er von dem in Richtung Ständeplatz fahrenden VW Golf einer 23-Jährigen aus Kassel frontal erfasst worden und stürzte im weiteren Verlauf auf die Straße. An dem Pkw waren Schäden an Windschutzscheibe, Motorhaube und der Stoßstange entstanden. Das vom 20-Jährigen gefahrene Leihfahrrad war am Vorderrad ebenfalls beschädigt worden. Die gesamte Sachschadenshöhe wird auf ca. 3.500 Euro beziffert.

Die weiteren Unfallermittlungen werden beim Polizeirevier Mitte geführt.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell