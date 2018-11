POL-KS: Homberg(Efze)-Mühlhausen (Schwalm-Eder-Kreis): Brand einer Scheune Erstmeldung

Kassel (ots) - Heute gegen 04.39 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einem Brand in Homberg-Mühlhausen. Nach derzeitigen Erkenntnissen brennt in der Straße "Am Rasen" ein Scheunengebäude. In der Scheune befindet sich außerdem eine Werkstatt. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern an. Es wird nachberichtet.

