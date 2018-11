POL-KS: Baunatal (Landkreis Kassel): Brand von Gerätehalle: Ermittler gehen von Brandstiftung aus und bitten um Hinweise

Kassel (ots) - In der Nacht zum Sonntag brannte eine landwirtschaftlich genutzte Gerätehalle in Baunatal im Landkreis Kassel. Ein Teil des Gebäudes sowie zwei landwirtschaftliche Anhänger und Geräte wurden durch das Feuer zerstört. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten vorsichtigen Schätzungen auf ca. 40.000 Euro. Die Brandursachenermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo haben die weiteren Ermittlungen übernommen. Sie gehen derzeit von einer Brandstiftung aus und erhoffen sich nun Hinweise auf den mutmaßlichen Täter aus der Bevölkerung zu bekommen.

Der Brand der etwa 200 Quadratmeter großen, offenen Gerätehalle war der Polizei am späten Samstagabend, gegen 23:40 Uhr, gemeldet worden. Nach Abschluss der Löscharbeiten durch die Feuerwehr nahmen die Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kriminalpolizei noch in der Nacht die ersten Ermittlungen zur Ursache des Brandes auf dem Grundstück am Pilgerbachweg im Stadtteil Hertingshausen auf. Bereits dabei ließ sich nicht ausschließen, dass das Feuer vorsätzlich entfacht worden war. Auch die Ermittlungen der Beamten des K 11 am heutigen Montag ergaben weiterhin keine Hinweise auf eine andere mögliche Ursache, sodass sie momentan von einer Brandstiftung ausgehen müssen.

Zeugen, die den Ermittlern des K 11 Hinweise zur Ursache des Brandes oder auf einen mutmaßlichen Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1021

