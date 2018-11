POL-KS: Kassel: Radfahrer nach Verkehrsunfall am Weinberg ins Krankenhaus eingeliefert

Kassel (ots) - Am heutigen Montag, gegen 12:15 Uhr, kam es am Weinberg in Kassel zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und einem Radfahrer. Beide sind von der Innenstadt kommend die Frankfurter Straße in Richtung Südstadt gefahren. Der 25-jährige Radfahrer aus Kassel befuhr dabei den ganz rechten von vier Fahrstreifen und hatte vermutlich vor, in die Tischbeinstraße abzubiegen. Der 77-jährige, ebenfalls aus Kassel stammende, Fahrer des schwarzen VW Golf befand sich auf dem rechten der beiden mittleren Fahrstreifen und wollte ebenfalls auf die Rechtsabbiegerspur in Richtung Tischbeinstraße wechseln. Bei diesem Fahrmanöver kam es aus bislang noch nicht geklärter Ursache zur Kollision zwischen beiden. Weitere Verkehrsteilnehmer, die alles beobachteten, verständigten sofort die Feuerwehr-Leitstelle. Eine Streife des Polizeireviers Mitte und ein Rettungswagen fuhren an die Unfallstelle. Die Frankfurter Straße war für etwa 20 Minuten stadtauswärts teilweise gesperrt, was zu leichten Verkehrsbehinderungen führte. Der Radfahrer ist mit Verdacht auf eine Gesichtsfraktur und Schürfwunden in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Sowohl der Pkw, als auch das Fahrrad wiesen nur leichte Beschädigungen auf.

Die Beamten des Polizeireviers Mitte haben die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Unfallursache, übernommen.

