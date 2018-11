POL-KS: Kassel: Folgemeldung 2 zu schwerem Verkehrsunfall auf der Druseltalstraße; Sperrung aufgehoben, Ursache weiter unklar

Kassel (ots) - (Bitte beachten Sie auch unsere zu diesem Unfall bereits veröffentlichten Meldungen vom 21.Oktober, 14:34 Uhr und 15:02 Uhr.)

Wie wir bereits in den oben aufgeführten Meldungen berichteten, ereignete sich am Mittwoch, gegen 14 Uhr, ein schwerer Verkehrsunfall auf der Druseltalstraße in Kassel. In Höhe der Firnsbachstraße kam die 82-jährige Fahrerin eines weißen Renault Twingos aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Sie fuhr Richtung stadtauswärts und geriet vermutlich ohne Fremdeinwirkung nach links auf einen Mittelstreifen. Dort prallte sie nicht, wie zunächst angenommen, gegen einen Ampelmast, sondern gegen eine Straßenlaterne. Andere Verkehrsteilnehmer hatten sofort die Polizei und Rettungskräfte über den Unfall verständigt. Die vor Ort eintreffenden Beamten des Polizeireviers Süd-West sperrten die Druseltalstraße für eine kurze Zeit komplett ab, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen kam. Die schwer verletzte Frau kam in ein Krankenhaus und das total beschädigte Fahrzeug stellten die Polizisten vor Ort sicher. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Genauen Angaben zum Verletzungsbild der Fahrerin liegen derzeit noch nicht vor.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Unfallursache, hat das Polizeirevier Süd-West aufgenommen.

Hinweis an die Medienvertreter: Die Angehörigen der verletzten Fahrerin sind inzwischen über den Unfall informiert worden.

Monique Düker Pressesprecherin Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell