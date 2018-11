POL-KS: Kassel: Erstmeldung zu schwerem Verkehrsunfall auf der Druseltalstraße

Kassel (ots) - Am heutigen Mittwoch, gegen 14:00 Uhr, kam es in der Druseltalstraße Ecke Firnsbachstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und Pkw. Die beiden Fahrzeuge kollidierten aus noch unbekannter Ursache. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde mindestens eine Person schwer verletzt. Die Druseltalstraße ist derzeit in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Wir berichten nach.

