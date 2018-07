POL-KS: Lohfelden (Landkreis Kassel): 69-Jähriger tot am Wahlebach aufgefunden: Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Kassel (ots) - Am gestrigen Mittwochabend fanden Passanten in Lohfelden-Vollmarshausen einen leblosen Mann am Bachlauf des Wahlebachs zwischen Sportplatz und eines Discounters. Die Polizei und der Rettungsdienst trafen gegen kurz nach 20 Uhr am Fundort ein. Die Identität des Toten konnte schnell geklärt werden. Es handelt sich bei dem Mann um einen 69-Jährigen aus Lohfelden. Da die Todesursache zu diesem Zeitpunkt unklar war, zogen die am Fundort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost den Kriminaldauerdienst hinzu. Die Kripobeamten beauftragten einen Bestatter, der den 69-Jährigen in die Pathologie am Kasseler Klinikum brachte. Bei der ersten Untersuchung des Toten ergaben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Gewalteinwirkung. Die weiteren Ermittlungen haben nun Beamte des für Todesermittlungsverfahren zuständigen K 11 der Kasseler Kripo übernommen. Es wird derzeit geprüft, ob möglicherweise eine Obduktion anberaumt wird.

