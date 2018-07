POL-KS: Kassel: Kellereinbrüche in Mehrfamilienhaus: 35-Jähriger festgenommen

Kassel (ots) - Am gestrigen Mittwochmorgen nahmen Beamte des Polizeireviers Mitte einen 35-Jährigen aus Kassel fest, der im dringenden Tatverdacht steht, kurz zuvor in mehrere Keller eingebrochen zu sein.

Wie die Beamten des Innenstadtreviers berichten, ereigneten sich gegen 8 Uhr mehrere Kellereinbrüche in einem Mehrfamilienhaus an der Gottschalkstraße. Auf der Anfahrt zum Tatort trafen sie in der Gutenbergstraße den zuvor von einem Anwohner beschriebenen Tatverdächtigen an und nahmen ihn fest. Wie sich unmittelbar darauf am Tatort in der Gottschalkstraße ergab, hatte er offenbar mehrere Kelleraufbrüche begangen und bereits die Beute bereitgestellt. In einem Bollerwagen, der am Hauseingang stand, waren eine Musikanlage, ein PC und mehrere Computerspiele im Wert von mehreren hundert Euro deponiert und zurückgelassen. Wie ein Anwohner gegenüber den Beamten äußerte, hatte er den Tatverdächtigen bei der Flucht auf einem aus dem Keller stammenden Fahrrad beobachtet. Den zurechtgestellten Bollerwagen samt Beute hatte er dabei zurückgelassen. Bei der späteren Festnahme durch die Beamten des Reviers Mitte, fehlte von dem gestohlenen Fahrrad jede Spur. Bislang ist der Verbleib noch unklar.

Der Festgenommene schwieg zu den Vorwürfen des mehrfachen Kellereinbruchs. Der 35-Jährige ist bei der Polizei kein Unbekannter. Er ist in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Eigentums- und Drogendelikten in Erscheinung getreten.

