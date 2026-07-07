Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2607017

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Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Haan ---

Am Samstagnachmittag, 4. Juli 2026, wurde auf einem Parkplatz an der Straße Gellenkothen in Gruiten ein Audi A6 mit Rüdesheimer Kennzeichen (RÜD-) beschädigt. Die Fahrerin des grauen A6 hatte ihr Auto gegen 14:30 Uhr auf dem Parkplatz der dortigen Kleingartenanlange abgestellt. Gegen 18:40 Uhr kehrte sie zurück und stellte einen frischen Unfallschaden an der hinteren Stoßstange fest. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Mittwoch, 1. Juli 2026, bemerkte der Nutzer eines an der Otto-Hahn-Straße in Höhe der Hausnummer 10 geparkten Mercedes Benz E200 einen frischen Unfallschaden am rechten hinteren Radkasten. Der Fahrer des schwarzen Coupés gab an, sein Auto zuletzt am 25. Juni 2026 unbeschädigt gesehen zu haben.

Am Donnerstag, 2. Juli 2026, wurde auf der Heerstraße in Langenfeld ein Toyota Yaris beschädigt. Gegen 14:30 Uhr hielt die Fahrerin verkehrsbedingt in Höhe der Immermannstraße an, als ein Radfahrer und ein Autofahrer eine körperliche Auseinandersetzung auf der Straße hatten. Der Radfahrer flüchtete anschließend, wobei er mit seinem Bremshebel die Heckklappe des weißen Toyota zerkratzte. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich der Radfahrer anschließend von der Örtlichkeit. Er kann lediglich mit einem südeuropäischen Erscheinungsbild und einem blau-weißen Hemd beschrieben werden.

Am Freitagabend, 3. Juli 2026, wurde ein Suzuki Swift an der Overbergstraße in Hilden beschädigt. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete, wie der Fahrer eines weißen Autos gegen 18 Uhr mit dem in Höhe der Hausnummer 10 geparkten schwarzen Suzuki kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Suzuki mit der Front gegen einen Zaun geschoben. Der Zeuge entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, in der Annahme, dass der Fahrer die Polizei alarmieren würde. Als er gegen 18:15 Uhr erneut an der Unfallörtlichkeit vorbeifuhr, stellte er fest, dass sich der Verursacher von der Unfallstelle entfernt hatte. Er alarmierte folgerichtig die Polizei. Der nicht mehr fahrbereite Suzuki musste abgeschleppt werden. Eine Beschreibung des flüchtigen Autos sowie des Fahrers liegt derzeit nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Am Mittwoch, 1. Juli 2026, wurde auf der Oskar-Erbslöh-Straße ein VW Golf beschädigt. Der Nutzer des schwarzen Golfs mit einer Städtekennung für Gladbach (GL-) hatte sein Auto gegen 8:30 Uhr in Höhe der Hausnummer 4 abgestellt. Als er gegen 14:45 Uhr zum Abstellort zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden an der vorderen Stoßstange fest. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Am Montag, 6. Juli 2026, kam es auf der Solinger Straße in der Langenfelder Innenstadt zu einem Zusammenstoß zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einem Radfahrer. Gegen 15 Uhr befuhr der 68-jährige Langenfelder mit seinem Rad die Friedhofstraße und bog anschließend nach links auf die Solinger Straße ein. In Höhe der Johannesstraße kam ihm eine E-Scooter-Fahrerin entgegen, die mit ihm kollidierte. Der Radfahrer stürzte und wurde verletzt. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen, entfernte sich die circa 16 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin von der Örtlichkeit. Aufmerksame Zeugen versorgten den glücklicherweise nur leicht verletzten Radfahrer erstmedizinisch. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Die E-Scooter-Fahrerin kann lediglich als circa 1,60 Meter groß und mit langen dunklen Haaren zum Zopf gebunden beschrieben werden. Sie trug eine blaue Jeans, ein weißes T-Shirt und führte eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

Am Mittwoch, 1. Juli 2026, wurde ein Seat Tarraco auf der Weddinger Straße in Monheim am Rhein beschädigt. Die Fahrerin des grauen Seat mit einer Leverkusener Städtekennung (LEV-) hatte ihr Auto gegen 7:35 Uhr in Höhe der Hausnummer 1 am Fahrbahnrand abgestellt. Gegen 16:40 Uhr kehrte sie zum Abstellort zurück und entfernte sich mit dem Auto. Er später stellte sie einen frischen Unfallschaden an der Beifahrertür fest, der nach ihren Angaben während des Parkvorgangs an der Weddinger Straße entstanden sein muss. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin hatte sich von der Unfallörtlichkeit entfernt, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

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