Polizei Mettmann

POL-ME: Öffentlichkeitsfahndung nach Raub und sexueller Belästigung - Wer kann Angaben zu den abgebildeten Jugendlichen machen? - 2512083

Düsseldorf / Erkrath / Mettmann (ots)

Aus aktuellem Anlass und aufgrund der örtlichen Nähe zum Kreis Mettmann teilen wir die Pressemitteilunge der Polizei Düsseldorf und bitten um Hinweise:

"Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Düsseldorfer Polizei nach vier unbekannten Jugendlichen die im Verdacht stehen, einen Raub und eine sexuelle Belästigung begangen zu haben.

Hier der Link zu den Bildern im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/189864

Tatzeit: Freitag, 19. Dezember 2025, 21:45 Uhr

Zum Sachverhalt: Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatten die unbekannten Tatverdächtigen eine andere Gruppe Jugendlicher in der S-Bahn der Linie S 28 vom Hauptbahnhof Düsseldorf in Richtung Gerresheim zunächst unter anderem mit den Worten "Scheiß Deutsche" rassistisch beleidigt. Im weiteren Verlauf wurden die Geschädigten aufgefordert Geld auszuhändigen, was sie verneinten. Anschließend trennten die Aggressoren einen der Jugendlichen von seinen Begleitern. Ein Tatverdächtiger schlug ihm ins Gesicht; zugleich wurde die Geldbörse aus der Jackentasche des Geschädigten gezogen und Bargeld entwendet.

Zwei der Tatverdächtigen küssten zudem zwei Jugendliche aus der anderen Gruppe, wodurch es zu einer sexuellen Belästigung kam.

Im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen konnten Fotos der vier Tatverdächtigen erlangt werden. Wer kann Angaben zu den abgebildeten Personen machen?

Das zuständige Kriminalkommissariat Staatsschutz 1 nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0211-870-0 entgegen."

