POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2506070

Velbert / Langenfeld / Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Zeit von Freitagabend, 13. Juni 2025, bis Sonntagmittag, 15. Juni 2025, kam es zu einem Einbruch in eine Grundschule an der Wielandstraße 8 in Neviges. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen auf bisher ungeklärte Art und Weise in die Schulräumlichkeiten ein und durchsuchten mehrere Büroräume. Hierbei wurden mehrere Türen aufgebrochen, so dass ein erheblicher Sachschaden von geschätzten mehreren tausend Euro entstand. Ob etwas entwendet wurde, konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme nicht abschließend geklärt werden.

In der Zeit von Samstagnachmittag, 14. Juni 2025, bis Sonntagnachmittag, 15. Juni 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Breslauer Straße in Velbert. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen in der Zeit von 17 Uhr bis 14:45 Uhr gewaltsam durch die Wohnungstür im zweiten Obergeschoss in die Wohnräume des Geschädigten ein und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen entwendeten sie einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag und flohen unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Nacht auf Montag, 16. Juni 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Telekommunikationsgeschäft auf dem Marktplatz in Langenfeld. Gegen 2:50 Uhr beobachtete eine aufmerksame Zeugin zwei Männer, die mit einer Sturmhaube maskiert waren und die Schaufensterscheibe des Geschäftes mit einem Gullydeckel einwarfen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen und flohen noch vor dem Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte unerkannt mit einem E-Scooter in Richtung "Wochenmarkt". Die Täter waren circa 25 bis 35 Jahre alt und zwischen 1,65 Meter und 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur. Sie waren schwarz gekleidet.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Angaben zum Beuteschaden lagen im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit vom 31. Mai 2025 bis zum 15. Juni 2025 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses an der Johann-Sebastian-Bach-Straße 102. Unbekannte Täterinnen oder Täter drangen hierbei gewaltsam in das mit einem Vorhängeschloss gesicherte Kellerabteil ein und entwendeten ein Mountainbike der Marke Giant sowie ein weißes Pedelec und ein schwarz-goldenes Pedelec der Marke Cube. Der Beuteschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

In der Zeit von Samstagabend, 14. Juni 2025, bis Sonntagvormittag, 15. Juni 2025, kam es zu einem Einbruchdiebstahl in ein Cafe, das in einem Einkaufszentrum am Ingeborg-Friebe-Platz in Monheim am Rhein untergebracht ist. Von 19 Uhr bis 11:50 Uhr drangen bisher unbekannte Täterinnen oder Täter durch einen Nylonvorhang in die Geschäftsräume ein und entwendeten die Trinkgeldkasse mit einem geringen Geldbetrag. Anschließend flohen sie unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

