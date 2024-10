Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2410058

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

Zwischen Samstag, 12. Oktober 2024, 19:45 Uhr, und Sonntag, 13. Oktober 2024, 4 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Firma an der Straße "Lieversfeld" ein. Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sie sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Büro. Der oder die Einbrecher entwendeten Bargeld in geringer vierstelliger Höhe.

Bislang unbekannte Einbrecher brachen am Sonntag, 13. Oktober 2024, gegen 5:30 Uhr in eine Autowerkstatt an der Nevigeser Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Unbekannten durch ein Fenster eines Büroraumes in die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit noch ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Wülfrath ---

An der Memeler Straße kam es im Zeitraum zwischen Dienstag, 8. Oktober 2024, gegen 8 Uhr und Freitag, 11. Oktober 2024, gegen 14:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Bewohner befanden sich in diesem Zeitraum nicht vor Ort, weshalb die bislang unbekannten Einbrecher unerkannt auf der Gebäuderückseite durch ein Fenster in die Räumlichkeiten gelangten. Ob etwas entwendet wurde, ist nach ersten Kenntnissen nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Wülfrath, Telefon 02058 9200-6180, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Mettmann ---

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter brachen im Zeitraum zwischen Donnerstag, 10. Oktober 2024, 17 Uhr, und Freitag, 11. Oktober 2024, 6:30 Uhr, in einen an der Goethestraße aufgestellten Baucontainer ein. Ersten Erkenntnissen zufolge öffneten sie gewaltsam die Zugangstüre und entwendeten hochwertiges Werkzeug. Der entstandene Gesamtschaden ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

An der Biesenstraße kam es am Samstag, 12. Oktober 2024, zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung. Die Tat ereignete sich zwischen 12:30 Uhr und 12:50 Uhr. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch ein Fenster in die Wohnung. Zu etwaiger Tatbeute liegen zum aktuellen Zeitpunkt keine Kenntnisse vor.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

Bislang unbekannte Personen verschafften sich in einem Zeitraum zwischen Samstag, 12. Oktober 2024, gegen 10 Uhr und Sonntag, 13. Oktober 2024, gegen 11:20 Uhr Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung in der Eisenstädter Straße. Während die Bewohner abwesend waren, waren die Einbrecher durch ein zum Garten gelegenes Fenster eingedrungen. Sie hatten die gesamte Wohnung delikttypisch durchwühlt. Nach ersten Kenntnissen konnten keine Angaben zu etwaiger Tatbeute gemacht werden.

Am Sonntag, 13. Oktober 2024, kam es in einem Haus an der Wilhelm-Leuschner-Straße zu einem Einbruch in eine Wohnung. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Einbruch zwischen 15:15 Uhr und 23:15 Uhr. Der oder die Täterinnen oder Täter gelangten durch eine aufgehebelte Terrassentüre in die Wohnung und durchsuchten mehrere Räume delikttypisch. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der entstandene Schaden ist, wird derzeit von der Kriminalpolizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

