POL-ME: Wohnmobil entwendet - die Polizei ermittelt - Haan - 2407071

Mettmann (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 9. Juli 2024, und Dienstag, 16. Juli 2024, entwendeten bislang unbekannte Täterinnen oder Täter in Haan ein Wohnmobil. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das ist der aktuelle Kenntnisstand:

Die Halterin des fünf Jahre alten Wohnmobils hatte ihr Fahrzeug am Dienstagabend, 9. Juli, um etwa 12 Uhr an der Virchowstraße abgestellt und verschlossen. Eine Woche später, am gestrigen Dienstag, bemerkte sie gegen 10 Uhr den Diebstahl des Wohnmobils und alarmierte folgerichtig die Polizei.

Das Wohnmobil der Marke Fiat besteht aus einem anthrazit-farbenen Fahrerhaus und einem weißen Aufbau der Marke Bürstner. Es ist mit einer Kassettenmarkise und am Heck mit einem Fahrradträger der Marke "Thule" ausgestattet. Der aktuelle Zeitwert des Wohnmobils beträgt circa 60.000 Euro.

Wie der oder die unbekannten Täterinnen oder Täter das verschlossene Fahrzeug öffnen, starten und entwenden konnten, ist derzeit unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Bisher liegen der Haaner Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den Fahrzeugdieb oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen 3,5-Tonners vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Polizei wurden eingeleitet, Fahrzeug und Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort des gesuchten Bürstner Wohnmobils nimmt die Polizei in Haan unter der Rufnummer 02129 / 9328 - 6480 jederzeit entgegen.

