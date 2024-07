POL-ME: Großbrand in Hilden: Schreinerei in Vollbrand - Hilden - 2407037

Polizei Mettmann

Am Dienstagabend, 9. Juli 2024, kam es zu einem Großbrand einer Schreinerei am Mühlenbachweg in Hilden. Es gibt aktuell keine Hinweise auf Brandstiftung. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Feuerwehr und Polizei wurden gegen 20 Uhr zu dem Brand der Schreinerei am Mühlenbachweg in Höhe der Hausnummer 28 gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Durch die Feuerwehr konnte verhindert werden, dass das Feuer auf andere Gebäude übergriff. Glücklicherweise wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Die Warn-App NINA warnte vor dem Qualm.

Aktuell gibt es keine Hinweise auf Brandstiftung. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Brandursache ein und schätzt den Schaden auf eine mittlere sechsstellige Summe. Für die Zeit der Löscharbeiten wurde der Mühlenbachweg gesperrt.

