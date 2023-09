POL-ME: Seniorin per SMS und WhatsApp-Nachrichten betrogen - Ratingen - 2309025

Polizei Mettmann

Seniorin per SMS und WhatsApp-Nachrichten betrogen - Ratingen - 2309025

Mettmann (ots)

Bislang unbekannte Tatverdächtige haben am Dienstag, 5. September 2023, eine Seniorin aus Ratingen um einen hohen vierstelligen Geldbetrag betrogen. Die Frau bekam zuvor von ihrer vermeintlichen Tochter Nachrichten per SMS und dem Messengerdienst WhatsApp.

Das war geschehen:

Gegen 13:30 Uhr erhielt die 74-jährige Frau eine SMS einer unbekannten Nummer. Die unbekannte Person gab sich als Tochter der Seniorin aus und schrieb, dass sie eine neue Nummer habe. Sie forderte die Ratingerin auf, ihr per WhatsApp zu schreiben. Im Verlauf der Kommunikation bat die Person um die Erledigung mehrerer Überweisungen. Weil die Seniorin die Angaben für glaubhaft hielt, überwies sie insgesamt einen hohen vierstelligen Geldbetrag. Später bemerkte sie den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei nimmt den aktuellen Fall zum Anlass und wiederholt eindringlich die bereits bekannten Warnhinweise: Reagieren Sie niemals auf SMS oder Nachrichten in Messengerdiensten, die von unbekannten Nummern gesendet werden. Seien Sie besonders skeptisch, wenn sich über unbekannte Nummern Personen als Ihnen nahestehende Angehörige ausgeben und anschließend Geld fordern. Löschen Sie solche Nachrichten direkt und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Achten Sie auch auf andere Betrugsversuche am Telefon und an der Haustüre.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell