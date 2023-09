Polizei Mettmann

POL-ME: Paar um Bargeld beraubt - die Polizei sucht Zeugen - Hilden - 2309024

Mettmann (ots)

Am Mittwochvormittag, 06. September 2023, raubte ein bisher unbekannter Mann einem Paar auf der Lindenstraße in Hilden mehrere hundert Euro Bargeld, welches sie zuvor von einem Geldautomaten abgehoben hatten. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 10:45 Uhr hatte ein 21 und 24 Jahre altes Paar mehrere hundert Euro Bargeld an einem Geldinstitut an der Dagobertstraße in Hilden abgehoben. Mit dem Bargeld in der Hand begaben sie sich zu Fuß über die Lindenstraße, als sie von einem unbekannten Mann an einem grauen SUV der Marke VW in englischer Sprache mit Akzent angesprochen wurden. Als der 21-jährige Düsseldorfer sich zu dem Mann umdrehte, schubste dieser ihn plötzlich zur Seite und entriss ihm das in der Hand befindliche Bargeld. Glücklicherweise blieb der 21-Jährige sowie seine 24-jährige Begleiterin unverletzt.

Der Räuber stieg in den wartenden grauen SUV ein und floh unerkannt in Richtung der Straße An den Linden.

Der 21-jährige Düsseldorfer alarmierte die Polizei, die den SUV mit dem ausländischen Kennzeichenfragment "BE" trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.

Der Tatverdächtige kann folgendermaßen beschrieben werden: - circa 180 cm groß - circa 38 Jahre alt - schwarze kurze Haare, nach hinten gegelt - südeuropäisches Erscheinungsbild - bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und einer knielangen Jeans - trug ein Tattoo am rechten Oberarm

Der Fahrer des flüchtigen grauen SUV kann folgendermaßen beschrieben werden: - circa 170 cm groß - graue Haare - trug eine Brille - bekleidet mit einem grauen Oberteil

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen eines Raubdeliktes ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Tatgeschehen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell