POL-ME: 52-jährige Monheimerin bei Verkehrsunfall gestorben - Langenfeld - 2308091

In Langenfeld ist am Sonntagabend (27. August 2023) eine 52 Jahre alte Frau aus Monheim am Rhein bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war Folgendes geschehen:

Laut Angaben eines Zeugen soll die Frau gegen 20:45 Uhr die Kreuzung der Solinger Straße mit der Richrather Straße und der Theodor-Heuss-Straße, ohne auf den Verkehr zu achten, bei Rotlicht anzeigender Ampel zu Fuß überquert haben. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem heranfahrenden BMW eines 19-jährigen Monheimers.

Aufgrund der Schwere der Verletzungen der 52-jährigen Monheimerin wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Trotz umgehend eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen vor Ort verstarb die Frau jedoch noch an der Unfallstelle.

Der BMW-Fahrer erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Er wurde ebenso wie die benachrichtigen Angehörigen der Verstorbenen seelsorgerisch betreut.

Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit lagen bei dem 19-Jährigen nicht vor. An dem BMW entstand ein Totalschaden. Die Kreuzung war für die Dauer der Unfallaufnahme für den Verkehr gesperrt.

