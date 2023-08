Polizei Mettmann

POL-ME: Exhibitionist zeigt sich in schamverletzender Weise - die Polizei sucht Zeugen - Ratingen - 2308024

Mettmann (ots)

Am Dienstagvormittag, 8. August 2023, zeigte sich in einer Parkanlage in Ratingen ein Exhibitionist einer 30-Jährigen in schamverletzender Weise. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 11:10 Uhr hielt sich eine 30-Jährige im "Erholungspark Volkardey" an der Volkardeyer Straße auf. In Höhe der Reitsportanlage "Gut Volkardey" bemerkte sie einen Mann, welcher sich in einem angrenzenden Gebüsch versteckt hielt und sich ihr in schamverletzender Weise zeigte.

Die Frau alarmierte folgerichtig die Polizei, die den Exhibitionisten trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung im Umfeld nicht mehr antreffen konnte.

Der Tatverdächtige kann folgendermaßen beschrieben werden: - circa 30 Jahre alt - circa 185 cm groß - kräftige Statur - kurze schwarze Haare - kurzer schwarzer Bart - bekleidet mit einer grün-blauen Jogginghose - südländisches Erscheinungsbild

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Zeugen, die ebenfalls von dem Exhibitionisten belästigt wurden oder Angaben zur Identität des Tatverdächtigen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

