POL-ME: 18-Jährige von Duo sexuell belästigt - die Polizei ermittelt - Ratingen - 2302079

Mettmann (ots)

Am Mittwochabend, 22. Februar 2023, wurde eine 18-Jährige in Ratingen von einem Duo sexuell belästigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Gegen 20:50 Uhr hatte eine 18-Jährige die Absicht, von der Straße Am Stadion über die dortige Fußgängerbrücke in Richtung Eissporthalle zu gehen, als sie von einem Duo angesprochen wurde. Die zwei jungen Männer boten ihr zunächst Alkohol an und verwickelten sie in ein Gespräch. Anschließend soll sie nach eigenen Angaben von einem der Männer gegen ihren Willen in schamverletzender Weise berührt worden sein.

Die 18-Jährige entfernte sich von dem Duo, bat einen Zeugen zu Hilfe und informierte folgerichtig die Polizei. Die flüchtigen Tatverdächtigen konnten, trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung, im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Die Männer sollen circa 30 Jahre alt und 180 cm groß gewesen sein. Beide sollen von schlanker Statur sein und einen Bart getragen haben. Sie sollen ein nordafrikanisches Erscheinungsbild haben und einer der Tatverdächtigen soll ein dunkles BMX-Rad mitgeführt und eine Cappy getragen haben.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen oder zur Identität der unbekannten Tatverdächtigen tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 / 9981 6210, in Verbindung zu setzen.

