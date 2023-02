Polizei Mettmann

POL-ME: Projekt Zoom: Polizei nimmt bei Schwerpunkteinsatz mutmaßliche Drogenhändler und Hehler fest - Ratingen - 2302009

Mettmann (ots)

In Ratingen hat die Polizei am Mittwoch (1. Februar 2023) zwei mutmaßliche Drogenhändler und Hehler festgenommen sowie Drogen, ein entwendetes Pedelec sowie zwei entwendete Mountainbikes sichergestellt.

Folgendes war geschehen:

Im Zeitraum zwischen 15 Uhr am Nachmittag und 23 Uhr am späten Mittwochabend hatte die Polizei unter Einbindung starker Kräfte im Bereich Tiefenbroich und Zentrum einen Schwerpunkteinsatz im Rahmen des Projektes "ZooM" durchgeführt. Ziel dieses Einsatzes war es, die örtliche Drogenszene gezielt zu kontrollieren und etwaige Drogen- oder Eigentumsverstöße konsequent zu verfolgen.

Im Zuge des Einsatzes konnte die Polizei dabei mehrere "Treffer" vermelden: So konnten Polizeibeamte in der Nähe einer städtischen Unterkunft in Tiefenbroich einen Drogenhandel beobachten. Darauf wurde auf richterliche Anordnung ein Durchsuchungsbeschluss in der Unterkunft des Beschuldigten vollstreckt. In seinem Zimmer stellten die Polizeibeamten anschließend nicht nur rund 120 Gramm zum Verkauf abgepacktes Marihuana sicher, sondern auch eine Machete sowie ein Pedelec, welches nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Die Folgen für den 45-Jährigen mutmaßlichen Hehler und Drogendealer: Der Mann, der sich ohne festen Wohnsitz in Deutschland aufhält, wurde festgenommen und soll am heutigen Donnerstag (2. Februar 2023) einem Haftrichter vorgeführt werden.

Noch während die Polizeibeamten die Wohnung des 45-Jährigen in Ratingen durchsuchten, ergaben sich Verdachtsmomente, dass auch in dem gegenüberliegenden Zimmer Hehlerware versteckt gewesen sein könnte. Auch hier wurden die Beamten fündig: Neben einer geringen Menge Marihuana stellten die Beamten in der Unterkunft eines 35-Jährigen zwei ebenfalls nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschriebene Mountainbikes sicher. Gegen den bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Ratinger wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Doch damit nicht genug:

So stellte die Polizei im Rahmen von Personenkontrollen an der Philippstraße / Minoritenstraße ein verbotenes Messer sowie einen Teleskopschlagstock sicher und leiteten entsprechende Verfahren ein.

Was ist das Projekt ZooM?

Die Abkürzung ZooM steht für "Zielorientierte operative Maßnahmen" und ist ein neues Projekt zur Kriminalitätsbekämpfung der Kreispolizeibehörde Mettmann. Angelehnt ist die Idee an die Zoom-Funktion einer Kamera: Mit der Funktion können Situationen und Motive genauer betrachtet und in den Fokus der Aufmerksamkeit genommen werden. Im Rahmen von ZooM nehmen die Beamtinnen und Beamten der örtlichen Wachen und der Polizeisonderdienste verschiedene Viertel und Stadteile ihres Wachbereiches ganz besonders in den polizeilichen Fokus. Die Abschnitte wechseln alle drei Monate. Die Pressestelle berichtet in unregelmäßigen Abständen über Einsätze und Maßnahmen des ZooM-Projekts.

