POL-ME: Polizei ermittelt nach Brand in Doppelhaushälfte - Langenfeld - 2210015

Mettmann (ots)

In einer Doppelhaushälfte an der Jahnstraße in Langenfeld-Richrath ist am Sonntagabend (2. Oktober 2022) ein Feuer ausgebrochen. Personen wurden durch den Brand nicht verletzt, für zwei Katzen kam jedoch jegliche Hilfe zu spät. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Das war geschehen:

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte gegen 18 Uhr die Feuerwehr Langenfeld, weil er aus einer Doppelhaushälfte an der Jahnstraße einen Rauchmelder und Rauchgeruch wahrgenommen hatte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren schnell vor Ort. Die Langenfelder Feuerwehr berichtete über den Einsatz bereits ein eigener Pressemitteilung (s. Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/120060/5335107).

Personen waren zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Gebäude. Die Feuerwehr konnte den Brand, der ersten Erkenntnissen zufolge von der Souterrainwohnung des Hauses ausging, durch umfangreiche Löschmaßnahmen erfolgreich bekämpfen. Zwei Katzen konnten leider jedoch nur noch leblos aufgefunden werden.

Die Experten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zu Brandursache aufgenommen, welche derzeit noch andauern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht ebenfalls noch nicht fest.

