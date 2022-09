Polizei Mettmann

POL-ME: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Größerer Stein auf Straße gerollt - Monheim am Rhein - 2209035

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Bislang noch unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag (6. September 2022) einen größeren Wackerstein auf eine Straße im Berliner Viertel in Monheim gerollt und damit für eine potenzielle Gefahr gesorgt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Folgendes war geschehen:

Um kurz nach 1 Uhr war ein Anwohner des Berliner Viertels entlang des Berliner Rings auf Höhe des dortigen Gymnasiums unterwegs, als er feststellte, dass ein großer runder Stein auf der Straße an der dortigen Fußgängerüberquerung lag. Der Mann informierte daraufhin folgerichtig die Polizei, welche den etwa 40x60x60 Zentimeter großen und etwa 200 Kilogramm schweren Stein entfernte.

Die Polizei kann nicht ausschließen, dass der Stein mutwillig von einer angrenzenden Grünfläche auf die Straße gerollt wurde, um damit möglicherweise einen Verkehrsunfall herbeizuführen. Daher leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. Hinweise auf den oder die möglichen Verursacher ergaben sich bei ersten Ermittlungen vor Ort keine.

Daher fragt die Polizei:

Wer hat in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Berliner Rings gemacht oder weiß unter Umständen sogar, wer den Stein an Ort und Stelle gerollt hat? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell