POL-ME: Raub auf Getränkemarkt - Erkrath - 2201152

Mettmann (ots)

Am Samstag (29.Januar 2022) um 19:50 Uhr kam es zu einem Raub auf den Getränkemarkt auf der Gruitener Straße in Erkrath-Hochdahl. Das war geschehen: Eine bislang unbekannte männliche Person betrat den Verkaufsraum und bedrohte den 19jährigen Kassierer mit einer Pistole. Unter Androhung von Gewalt erzwang der Täter eine unbekannte Menge Bargeld und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - deutsches Erscheinungsbild - ca. 180 cm groß - kräftige Statur - schwarz gekleidet mit schwarzer OP-Maske - schwarze Sonnenbrille mit blau schimmernden Gläsern - Plastiktüte von "Müller" und Pistole mit silbernem Lauf mitgeführt

Umfangreiche Maßnahmen der Spurensicherung wurden durchgeführt.

Die Polizei in Erkrath bittet um Hinweise und fragt: Wer hat verdächtige Feststellungen im Bereich des Getränkemarktes gemacht oder kann Hinweise zum Täter geben? Die Polizei in Erkrath ist jederzeit unter der Nummer 02104 982-6450 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell