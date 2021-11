Polizei Mettmann

POL-ME: 84-Jährige nach tragischem Verkehrsunfall verstorben - Mettmann - 2111150

Mettmann (ots)

Eine 84-jährige Fußgängerin, die am 18. November 2021 bei einem Verkehrsunfall an der Berliner Straße in Mettmann schwer verletzt worden war, ist am gestrigen Donnerstag (25. November 2021) im Krankenhaus leider ihren schweren Verletzungen erlegen.

Eine 63-jährige Mettmannerin hatte die Seniorin beim Abbiegen in die Nordstraße mit ihrem Mercedes erfasst. Die Kreispolizeibehörde Mettmann berichtete über den Unfall unter folgender Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5077182.

Unsere Anteilnahme gilt den Angehörigen der 84-jährigen Seniorin.

