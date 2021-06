Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrradfahrerin bei "Dooring"-Unfall schwer verletzt - Hilden - 2106030

Mettmann (ots)

Eine 53-jährige Fahrradfahrerin ist am Sonntag (06. Juni 2021) gegen 13.45 Uhr in Hilden wegen einer geöffneten Autotür gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Das war geschehen:

Die 53-jährige Hildenerin war mit ihrem Fahrrad auf dem Kastanienweg in Fahrtrichtung Erikaweg unterwegs. Ein 20-jähriger Overather hatte gerade einen grauen VW Golf am Straßenrand geparkt. Die 14-jährige Insassin des VWs öffnete die linke hintere Autotür, um auszusteigen. Die 53-jährige Radfahrerin konnte der Autotür nicht mehr ausweichen und stürzte zu Boden. Durch den Sturz verletzte sie sich schwer und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Golf sowie am Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Die 14-Jährige erlitt einen leichten Schock.

Diesen Unfallhergang nimmt die Polizei zum Anlass, um erneut auf die Gefahr für Radfahrer durch das Öffnen von Autotüren hinzuweisen. Diese sogenannten "Dooring"-Unfälle passieren leider immer wieder. Autofahrer und weitere Insassen sollten sich daher unbedingt mittels Schulterblick vergewissern, dass sich kein Fahrrad dem Auto nähert. Dabei hilft auch der "Holländische Griff": Die Fahrertür wird dabei immer mit der rechten Hand geöffnet. Der Oberkörper dreht sich dadurch automatisch seitlich nach hinten, sodass Radfahrer nicht übersehen werden. Auch Beifahrer und weitere Insassen sollten die Tür immer mit der weiter entfernten Hand öffnen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell