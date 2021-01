Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfall zwischen Fahrradfahrer und Fußgänger - Gehweg widerrechtlich genutzt, zu schnell unterwegs, alkoholisiert - Heiligenhaus - 2101120

Mettmann (ots)

Am heutigen Mittag (30.01.2021) kam es in Heiligenhaus zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Fußgänger. Der Fahrradfahrer wurde dabei verletzt und musste medizinisch behandelt werden.

Das war passiert:

Gegen 12:10 Uhr nutzte ein 58-jähriger Fußgänger mit seiner Begleiterin den Gehweg der Rheinlandstraße in östliche Richtung. In Höhe der Hausnummer fünf kam ihm ein 29-jähriger Fahrradfahrer entgegen, welcher widerrechtlich den Gehweg in entgegengesetzter Richtung befuhr. Aufgrund einer Kollision zwischen Fahrradfahrer und Fußgänger kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich im Bereich des Kopfes und der Schulter. Der Verletzte wurde zunächst mit dem Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, welches er jedoch später wieder verlassen konnte.

Nach Angaben der Beteiligten Fußgänger und einer Zeugin war der Fahrradfahrer mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. In seiner Atemluft konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Der Konsum wurde im Folgenden eingeräumt, eine Blutprobenentnahme angeordnet. Ferner bestand gegen ihn eine Fahndungsnotierung.

Der betreffende Fußgänger und seine Begleiterin blieben unverletzt. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

