Polizei Mettmann

POL-ME: Fußgänger wurde angefahren und schwer verletzt - Ratingen - 2012043

Mettmann (ots)

Am Mittwochmorgen des 09.12.2020, gegen 07.40 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Mann aus Ratingen, mit seinem silbergrauen PKW Opel Meriva, die innerörtliche Westtangente in Ratingen-West, aus Richtung Am Sandbach kommend, in Fahrtrichtung Kaiserwerther Straße. An der Kreuzung Robert-Koch-Straße kam es zur Kollision mit einem 19-jährigen Ratinger, der die Einmündung der Robert-Koch-Straße als Fußgänger überquerte. Der 19-Jährige wurde über die Motorhaube hinweg in die Windschutzscheibe des Opels und von dort auf die Fahrbahn geschleudert. Hierbei erlitt der Fußgänger schwere Verletzungen. Nach schneller notärztlicher Erstversorgung am Unfallort brachte ein Rettungswagen den Schwerverletzten in eine Duisburger Unfallklinik, wo der Patient zur intensivmedizinischen Behandlung verblieb. Lebensgefahr besteht nach Auskunft der behandelnden Ärzte aktuell jedoch nicht.

Der 83-jährige Unfallfahrer blieb nach eigenen Angaben unverletzt. Sein nicht unerheblich beschädigtes Fahrzeug (Schaden ca. 2.500,- Euro) wurde für die weiteren Unfallermittlungen der Polizei sichergestellt und abgeschleppt.

Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs-, Unfallaufnahme- und Aufräumarbeiten wurden die Einmündung der Robert-Koch-Straße sowie eine Fahrspur der Westtangente in Richtung Berliner Straße für ca. 90 Minuten gesperrt, der Verkehr durch polizeiliche Einsatzkräfte um- bzw. abgeleitet.

Trotz intensiver polizeilicher Ermittlungen ist bisher noch unklar, in welcher Richtung der Fußgänger unterwegs war. Er selber konnte von der Polizei noch nicht zum Unfallhergang befragt werden. Die bisher der Polizei bekannten Unfallzeugen konnten diese Frage nicht beantworten.

Die weiteren polizeilichen Ermittlungen beim zuständigen Verkehrskommissariat dauern aktuell weiter an. Dabei hoffen die dortigen Ermittlerinnen und Ermittler auch noch auf sachdienliche Hinweise bisher eventuell noch unbekannter Unfallzeugen. Diese werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, in Verbindung zu setzen.

