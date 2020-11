Polizei Mettmann

POL-ME: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck und Bargeld bei Seniorin - Velbert - 2011030

MettmannMettmann (ots)

Am Dienstagvormittag (03. November 2020) erbeuteten falsche Handwerker in der Wohnung einer Seniorin in Velbert-Mitte unter dem Vorwand, die Wasserleitungen zu kontrollieren, Schmuck und Bargeld.

Gegen 11:00 Uhr kehrte die 85-jährige Seniorin von einem Arztbesuch zurück, als sie vor ihrer Haustür von einem ihr unbekannten Mann angesprochen wurde. Er stellte sich als Heizungsmonteur vor und gab an, in ihrer Wohnung die Wasserleitungen überprüfen zu müssen. Dank seiner geschickten Gesprächsführung erweckte er bei der Seniorin keinen Argwohn, so dass diese den vermeintlichen Handwerker in ihre Wohnung ließ. Hier forderte er die Dame auf, diverse Aufgaben auszuführen, um die Leitungen zu überprüfen. Diesen Zeitpunkt nutzte vermutlich ein zweiter Täter, um die Wohnräume der Velberterin nach Wertgegenständen zu durchsuchen.

Erst am Abend stellte die Seniorin den Diebstahl von Schmuck und Uhren fest und informierte am Folgetag die Polizei.

Der falsche Handwerker kann von der Geschädigten folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 170cm groß - circa 50 Jahre alt - stabile Figur - kurze Haare - mitteleuropäisches Aussehen - bekleidet mit einer blauen Jeans und einer grünen Jacke

Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein und bittet Zeugen, sachdienliche Angaben der Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, jederzeit mitzuteilen.

