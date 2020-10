Polizei Mettmann

POL-ME: Papiercontainerinhalt stand in Brand - Velbert - 2010057

Mettmann (ots)

Am frühen Samstagabend des 10.10.2020, gegen 17.15 Uhr, kam es zu einem Containerbrand an der Schillerstraße, Ecke Goethestraße, im Velberter Ortsteil Neviges-Siepen.

Zeugen hatten zunächst drei noch unbekannte Jugendliche beobachtet, die sich in unklarer Art und Weise an dem großen Altpapiercontainer zu schaffen machten. Kaum hatten sich die drei Jungen vom Container in Richtung Schillerstraße entfernt, stieg aus diesem Container auch schon Rauch auf. Die vorbildlichen Zeugen wählten sofort den Notruf und alarmierten Feuerwehr und Polizei.

Die schnell eintreffende Nevigeser Feuerwehr konnte ein Feuer in dem großen Metallcontainer zeitnah löschen und damit eine weitere Ausbreitung und einen wirtschaftlichen Schaden am Container selber verhindern. Das Altpapier im Container wurde jedoch durch Feuer und Wasser unbrauchbar. Der hierdurch entstandene Sachschaden kann aktuell nicht genau beziffert werden.

Die drei tatverdächtigen Jugendlichen wurden wie folgt beschrieben:

- alle männlich,

- ca. 15 Jahre alt,

- bekleidet mit überwiegend dunkler Joggingbekleidung - einer trug eine auffällige rot-, blau- und weißfarbige Jogginghose.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach den drei beschriebenen Jugendlichen führten nicht zu einem konkreten Ergebnis. Die Velberter Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung mit Feuer sowie weitere Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen dazu ein. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

