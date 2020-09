Polizei Mettmann

POL-ME: Brand an der Johannes-Flintrop-Straße: Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht nach Zeugen - Mettmann - 2009164

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr der Stadt Mettmann bereits in einer eigenen Pressemeldung berichtete, hat am Sonntagabend (28. September 2020) ein hölzernes Carport an einem Haus an der Johannes-Flintrop-Straße in Mettmann gebrannt. Unter dem Einsatz starker Kräfte konnte die Feuerwehr den Brand löschen und verhindern, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergriffen, welches allerdings dennoch durch die starke Hitzeeinwirkung und den bei dem Feuer entstandenen Ruß in Mitleidenschaft gezogen wurde (siehe dazu die Pressemeldung der Feuerwehr unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119015/4718424).

--- Aktuelle Fortschreibung der Polizei ---

Am heutigen Montagvormittag (28. September 2020) konnten sachverständige Brandermittler der Kriminalpolizei den Brandort betreten und ihre Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache aufnehmen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geht die Polizei inzwischen davon aus, dass der Brand um kurz vor 18 Uhr an einem unter dem Anbau stehenden Quad gelegt wurde. Ein technischer Defekt als Brandursache wird demnach ausgeschlossen. Da aufgrund der starken Rauchentwicklung durch das Feuer am Carport auch das direkt angrenzende Wohnhaus zum Teil erheblich in Mitleidenschaft gezogen wurde, schätzt die Polizei den Schaden auf eine Summe von rund 50.000 bis 60.000 Euro. Mindestens ein Zimmer in dem Haus ist nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse zudem vorerst nicht bewohnbar.

Glücklicherweise wurde bei dem Feuer niemand verletzt, alle Bewohner hatten sich eigenständig in Sicherheit gebracht und das Haus frühzeitig verlassen.

Bei ihren Ermittlungen hinsichtlich eines Brandlegers hat die Polizei aktuell noch keine konkreten Hinweise erlangen können. Daher bitten die zuständigen Ermittler der Kriminalpolizei nun um sachdienliche Hinweise von etwaigen bislang noch nicht bekannten Zeugen.

Die Polizei fragt:

Wer hat am frühen Sonntagabend (27. September 2020) gegen kurz vor 18 Uhr verdächtige Beobachtungen im Bereich der Johannes-Flintrop-Straße gemacht oder weiß möglicherweise sogar, wer für den Brand verantwortlich ist?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann jederzeit unter der Rufnummer 02104 982-6250 entgegen.

