POL-ME: Spielhallenbrand: technischer Defekt als Ursache - Langenfeld - 2003113

Mettmann (ots)

Bereits in unserer Pressemeldung von gestern, den 17. März 2020, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4550209 / ots 2003096) berichteten wir über den Brand in einer Spielhalle, welcher sich am selbigen Tag, gegen 07:20 Uhr, an der Solinger Straße in Langenfeld ereignete.

Die Polizei hat nun die Brandursache ermittelt: Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen technischen Defekt der im Bereich der Stromunterverteilung entstanden ist.

Zeugen hatten Feuerwehr und Polizei alarmiert, als sie auf den Brand aufmerksam wurden, welcher in einer Spielhalle im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses ausbrach. Aus einem rückwärtigen Fenster drang dichter Rauch und anschließend auch offene Flammen, sodass die Wohnungen umgehend von Polizei und Feuerwehr evakuiert wurden. Das Feuer brachte die Langenfelder Feuerwehr unter Kontrolle. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell