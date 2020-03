Polizei Mettmann

POL-ME: Wohnungsbrand an der Posener Straße durch technischen Defekt - Velbert - 2003097

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Velbert mit eigener Pressemitteilung / ots ( als PDF in Anlage / https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118285/4550160 ) soeben berichtete, wurden Feuerwehr und Polizei in Velbert am Montagabend des 16.03.2020, gegen 18.45 Uhr, zu einem Wohnungsbrand an der Posener Straße in Velbert-Mitte gerufen. Im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses war ein Brand ausgebrochen. Während ein 59-jähriger Hausbewohner das Gebäude nach eigenen Löschversuchen bereits auf normalem Weg verlassen hatte, retteten sich eine 46-jährige Frau und deren 22-jähriger Sohn, durch ein Fenster im ausgebauten Dachgeschoss des Gebäudes, auf eine Rettungsplattform des Daches. Von dort wurden sie von der Feuerwehr Velbert mit Einsatz der Drehleiter geborgen. Alle drei Personen erlitten leichte Rauchvergiftungen, benötigten nach erster Versorgung am Einsatzort jedoch keine weitere Behandlung mehr.

Die Velberter Feuerwehr konnte den Brand in einem Wohnzimmer der zweiten Etage nach wenigen Minuten löschen und damit eine unkontrollierte weitere Ausbreitung des Feuers erfolgreich verhindern. Brand- und Dachgeschoßwohnung sowie der Treppenraum des Hauses wurden mit einem Drucklüfter entraucht. Die Brandwohnung war durch das Feuer unbewohnbar, der Besitzer kam bei Verwandten unter. Für die Dauer der Löscharbeiten sperrte die Polizei den Brandort weiträumig ab, um Rettungs- und Einsatzwege der Feuerwehr frei zu machen und zu halten. Hierzu war die Posener Straße, ab der Einmündung Hardenberger Straße, für mehrere Minuten komplett gesperrt.

Kriminalpolizeiliche Ermittlungen am Brandort kamen zu dem Ergebnis, dass das Feuer mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von einem technischen Defekt in einer elektrischen Mehrfachsteckdose verursacht wurde. Der durch den Brand entstandene Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Ermittler auf rund 10.000,- Euro.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell