Polizei Mettmann

POL-ME: Weitere Graffitis in Monheim festgestellt - die Polizei bittet um Zeugenhinweise - Monheim am Rhein - 2001014

Mettmann (ots)

Bereits am gestrigen Donnerstag (2. Januar 2020) hatte die Kreispolizeibehörde Mettmann über eine Serie von Sachbeschädigungen durch Graffiti in Monheim am Rhein berichtet (siehe dazu unsere Pressemeldung OTS 2001007 unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/4482161).

Im Laufe der Ermittlungen konnten nun inzwischen weitere Schmierereien im Monheimer Stadtgebiet festgestellt werden, welche ebenfalls in der Silvesternacht (1. Januar 2020 zwischen 2 Uhr nachts und 10 Uhr morgens) an Stromkästen, Mauern, Haus- und Garagenwänden sowie Briefkästen angebracht wurden. Betroffen waren neben den in der ersten Pressemeldung bereits genannten Straßen demnach auch die Oranienburger Straße (4x), der Käthe-Kollwitz-Weg (3x) sowie der Helene-Weigel-Weg (1x). Auch hier wird der Sachschaden auf eine Gesamtsumme von mehreren tausend Euro geschätzt. Die Polizei kann einen Tatzusammenhang derzeit weder bestätigen noch ausschließen.

Bisher liegen der Monheimer Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Motiv und Verbleib des oder der Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung wurden durchgeführt, Strafverfahren und entsprechende Ermittlungen veranlasst.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

