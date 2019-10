Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stoppt Trunkenheitsfahrt eines 81-Jährigen an Campingplatz - Monheim am Rhein - 1910059

Mettmann (ots)

Am Sonntag (13. Oktober 2019) hat die Polizei einen stark alkoholisierten Autofahrer aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 20:00 Uhr befuhr ein 81 Jahre alter Mann aus Düsseldorf mit seinem grauen Ford Fusion den Schotterweg eines Campingplatzes in Richtung Urdenbacher Weg in Monheim am Rhein. Dabei beobachtete eine aufmerksame Zeugin, wie er einen geparkten schwarzen VW Golf touchierte. Der 81-Jährige begutachtete seinen Wagen und schien weiterfahren zu wollen, sodass die Zeugin ihn auf den Unfall ansprach. Dabei bemerkte sie den starken Alkoholgeruch und den unsicheren Stand des Düsseldorfers und informierte die Polizei, welche zeitnah eintraf und die Trunkenheitsfahrt stoppte. Der Düsseldorfer gab an, nichts von einem Unfall zu wissen.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Die Konsequenzen für den Ford-Fahrer: Sein Führerschein wurde sichergestellt, sodass er bis zur Wiedererlangung keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge führen darf. Zudem musste er mit zur Wache, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Auf ihn wartet nun ein Strafverfahren.

