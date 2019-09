Polizei Mettmann

POL-ME: 17-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Langenfeld - 1909151

Mettmann (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (25. September 2019) ist ein 17 Jahre alter Motorradfahrer auf der Düsseldorfer Straße von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Nach ersten Ermittlungen ereignete sich der Unfall wie folgt: Gegen 5:50 Uhr beabsichtigte ein 26 Jahre alter Monheimer mit seinem Renault Megan vom Fuhrkamp aus über die Düsseldorfer Straße in Richtung Berghausener Straße zu fahren. Als der Mann gerade vom Fuhrkamp aus abbiegen wollte, übersah er den 17-Jährigen auf seiner KTM, der in Richtung der Hans-Böckler-Straße unterwegs war. Es kam zur Kollision, wobei der Jugendliche über das Auto geschleudert wurde. Er kam erst einige Meter hinter dem Renault zum Liegen.

Ein Rettungswagen brachte den schwer an der Hand verletzten Jugendlichen in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro.

