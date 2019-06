Polizei Mettmann

POL-ME: Containerbrand an der Schwalbenstraße - Monheim - 1906048

Mettmann (ots)

Bereits am Samstag (8. Juni 2019) hat auf der Schwalbenstraße in Monheim ein mit Bauschutt beladener Container gebrannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht von Brandstiftung aus. Es werden Zeugen gesucht.

Gegen 13:30 Uhr wurde die Polizei von der Feuerwehr über einen Containerbrand an einer Baustelle an der Schwalbenstraße in Monheim am Rhein informiert. Als die Polizisten den Brandort erreichten, war die Feuerwehr Monheim bereits mit den Löscharbeiten beschäftigt. So konnte ein größerer Schaden abgewehrt werden. In dem Container war Bauschutt geladen, der abbrannte. An dem Container selbst entstanden nach ersten Ermittlungen keine Schäden.

Die Polizei kann eine vorsätzliche Brandlegung nicht ausschließen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Entstehung des Feuers liefern können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02173 9594-6350 bei der Polizei in Monheim zu melden.

