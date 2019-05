POL-ME: Gleich fünf brennende Papiercontainer in Ratingen - Ratingen - 1905159

Polizei Mettmann

Am frühen Samstagmorgen des 25.05.2019, in der Zeit zwischen 04:00 - 05:30 Uhr, setzten bislang unbekannte Täter vier Papiercontainer in Ratingen-West in Brand. Betroffen waren Altpapiercontainer an der Breslauer Straße/ Gleiwitzer Straße, an der Straße "Zur Spiegelglasfabrik, am Scheifenkamp sowie an der Breslauer Straße/ Ecke Brandenburger Straße. Ein weiterer Papiercontainer brannte im gleichen Tatzeitraum an der Sandstraße, Ecke Am Sandbach im Ratinger Zentrum. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Höhe des Sachschadens an den Containern auf mindestens 2200,- Euro. Die Polizei hat ihre Ermittlungen eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102/ 9981-6210, jederzeit entgegen.

