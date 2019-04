Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei fasst jugendliche Baustellendiebe - Velbert - 1904183

Mettmann (ots)

Am Samstagabend des 27.04.2019, gegen 19:30 Uhr, entwendeten mehrere Jugendliche aus dem unverschlossenen Rohbau der neuen Stadtgalerie an der Kolpingstraße in Velbert u.a. elektronische Geräte. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Gruppe, wie diese sich mit den Gegenständen aus dem Gebäude entfernte und informierte die Polizei. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Beamten insgesamt fünf Tatverdächtige auf einem Platz an der Oststraße/ Hohenzollernstraße antreffen und kontrollieren. In einem Mülleimer neben den kontrollierten Jugendlichen fanden die Polizisten das Diebesgut, unter anderem eine hochwertige LED-Leuchte sowie ein originalverpacktes Notausgangsschild. Gegen die fünf jungen Männer im Alter von 15, 16, 17 bzw. 18 Jahren wurde ein Strafverfahren eingeleitet und das Diebesgut sichergestellt.

