Polizei Mettmann

POL-ME: Öffentliche Suche nach einem schwer erkrankten Vermissten - Erkrath

Kreis Mettmann

Wuppertal - 1904166

Mettmann (ots)

Seit dem 15. April 2019 wird in Erkrath ein 66-jähriger Mann vermisst, der als Diabetiker auch noch lebensbedrohlich am Herzen erkrankt und auf diverse Medikamente und Sauerstoff angewiesen ist. Der Vermisste, der in einer Erkrather Unterkunft am Klinkerweg wohnte, wurde an diesem Tag schon seit ca. vier Wochen nicht mehr gesehen und erschien auch nicht zu bereits terminierten Arztbesuchen. Alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann mit algerischen Wurzeln, verliefen leider ergebnislos. Der Gesuchte hat Bezüge in den Bereich Wuppertal, konnte aber auch dort bisher nicht ermittelt werden.

Da alle anderen Maßnahmen bisher nicht zur Auffindung des schwer kranken Mannes oder zu Hinweisen auf seinen Aufenthaltsort führten, sucht die Polizei nun auch öffentlich mit einem Bild nach dem Vermissten. Mit der Bitte um Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung in diesem Fall geben wir ein Bild des Gesuchten hiermit weiter. Dieses ist auch im Fahndungsportal der Polizei NRW zu finden unter:

https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/erkrath-66-jaehriger-vermisster

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- männlich,

- algerische Herkunft,

- ca. 175 cm groß, schlank, mit leichtem Bauchansatz,

- Glatze, schwarz-grauer Haarkranz,

- führt eventuell ein Sauerstoffgerät mit.

Bisher liegen der Erkrather Polizei keine Hinweise zum Aufenthaltsort und Verbleib des Vermissten vor. Sachdienliche Hinweise dazu nehmen die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 / 9480-6450, aber auch jede andere Polizeidienststelle und der Notruf 110 jederzeit entgegen.

