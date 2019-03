Polizei Mettmann

POL-ME: Girls' & Boys' Day 2019 bei der Polizei in Mettmann - Mettmann - 1903158

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Wie schon in den zurückliegenden Jahren beteiligte sich die Kreispolizeibehörde Mettmann auch in diesem Jahr am Girls' & Boys' Day 2019. Auch dieses Mal war die Veranstaltung am heutigen Donnerstag (28. März 2019) bis zum letzten Platz ausgebucht. Insgesamt 28 Mädchen und Jungen, im Alter von 11 bis 15 Jahren, wollten gerne einen Blick hinter die Kulissen der Kreispolizeibehörde Mettmann werfen.

So begrüßte Polizeioberrat Dirk Melz heute die jungen Berufsinteressenten aus dem ganzen Kreisgebiet im Polizeigebäude am Adalbert-Bach-Platz in Mettmann zu ihrem spannenden und ereignisreichen Tag bei der Kreispolizeibehörde.

Die Jugendlichen erhielten einen exklusiven Einblick in den Arbeitsalltag der kriminalpolizeilichen Spurensicherung und konnten selber als "Ermittler" Spurenträger kriminalistisch untersuchen. Nach einer kurzen Vorführung der Schießanlage und Einblicken in das Gewahrsam wurden die jungen "Kollegen" auch in das Trainingsprogramm der polizeilichen Sonderdienste (PSD) eingebunden. Als besonderes Highlight stand zudem eine Vorführung eines Diensthundeführers mit seinem Diensthund "Kira" auf dem Programm.

So erlebten die jungen Nachwuchspolizisten hautnah und transparent einen Teil des vielfältigen Aufgabenspektrums polizeilicher Arbeit. Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann, Personalwerberin der Kreispolizeibehörde Mettmann, hofft, möglichst zahlreiche Schüler und Schülerinnen für den Polizeiberuf begeistert und diese in ihrem Wunsch bestärkt zu haben, später den Polizeiberuf zu ergreifen.

Wer sich für den Polizeiberuf interessiert, kann sich gerne bei Nicole Rehmann unter der Rufnummer 02104 982-2222 oder per E-Mail unter nicole.rehmann@polizei.nrw.de informieren.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell