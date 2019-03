Polizei Mettmann

POL-ME: Wieder ein Lkw aus dem Verkehr gezogen - Haan - 1903146

Mettmann (ots)

Am Montagvormittag des 25.03.2019, gegen 11:30 Uhr, führte ein Motorradpolizist des Verkehrsdienstes an der Kreuzung Gräfrather Straße/ Elberfelder Straße in Haan eine gezielte Verkehrsüberwachung durch. Hierbei bemerkte der Beamte den Fahrer eines Transporters Iveco, der sich mit seinem Klein-Lkw dem Kreuzungsbereich näherte und währenddessen "intensiv" ein Handy bediente. Der Beamte kontrollierte daraufhin nicht nur den 28-jährigen Fahrer, sondern schaute sich auch den Transporter genauer an. Dabei stellte der Polizist gleich mehrere gravierende Mängel fest: So fehlten am Vorderrad zwei Radbolzen, an der Karosserie befanden sich massive Korrosionsschäden, die Feststellbremse zeigte keine Wirkung und auch die Bremsleuchten funktionierten nicht. Der Transporter wurde daraufhin einer Prüfstelle vorgeführt, wo man mehr als 30 Mängel dokumentierte. Somit wurde der Klein-Lkw als komplett verkehrsunsicher eingestuft. Das Straßenverkehrsamt Mettmann verfügte daraufhin die sofortige Stilllegung des Fahrzeugs. Gegen den 28-jährigen Fahrer, der gleichzeitig auch Halter des Transporters war, wurde eine umfangreiche Anzeige gefertigt, in der auch die unzulässige Nutzung des Mobiltelefons erwähnt wurde.

