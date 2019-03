Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrszählgerät an der Klotzstraße entwendet - Hilden - 1903073

Mettmann (ots)

Zu nicht genau bekannter Stunde, in der Zeit vom Donnerstag, dem 07.03., bis zum Dienstagmorgen des 12.03.2019, 10.10 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang noch unbekannte Straftäter ein Verkehrszählgerät. Dieses war zuvor vom Kreis Mettmann an der Klotzstraße in Hilden, in Höhe des Hauses Nr. 28, zur automatischen Verkehrszählung fest an einem Schildermast installiert und an speziellen Halterungen durch Vorhängeschlösser gesichert worden. Der oder die Diebe zertrennten alle Halterungen mit Werkzeuggewalt. Dieser nicht unerhebliche Aufwand könnte von Zeugen beobachtet worden sein. Die elektronische Zähleinrichtung, in einem grauen Stahlkasten mit rotweißen Warnstreifen, bei der es sich nicht um eine Geschwindigkeitsmessanlage handelt, wurde dann komplett entwendet. Das Gerät, welches für den oder die Diebe keinen wirklichen Nutzwert haben dürfte, hat einen Sachwert von rund 5.000,- Euro.

Bisher liegen der Hildener Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Motivation des oder der Täter, bzw. zum Verbleib der technischen Einrichtung vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

