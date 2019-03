Polizei Mettmann

POL-ME: Kein Führerschein, aber unter Drogeneinfluss unterwegs: 25-Jähriger baut Verkehrsunfall - Velbert - 1903062

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Sonntag (10. März 2019) hat ein unter Drogen stehender Autofahrer aus Velbert auf der Neustraße in Tönisheide einen Unfall gebaut und einen hohen Sachschaden verursacht.

Gegen 17:10 Uhr fuhr der 25-jährige Mann aus Velbert mit seinem Ford Focus über die Neustraße in Richtung Velbert-Mitte. Laut eigenen Angaben klemmte dann sein Gaspedal. An der Kreuzung zur Straße "Im Sonnenschein" stieß er mit dem Wagen einer 80 Jahre alten Velberterin zusammen. Aufgrund des Aufpralls schleuderte der Focus dann noch in ein am Straßenrand geparkten Renault Kangoo. Es entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 12.500 Euro. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige nicht nur unter dem Einfluss berauschender Mittel unterwegs war, sondern dass dieser gar nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Außerdem war der Focus nicht für den Straßenverkehr zugelassen und hatte auch keinen Versicherungsschutz. Zudem waren die genutzten Kennzeichen missbräuchlich angebracht und mit gefälschten Siegeln versehen.

Die Folgen für den Velberter: Er musste mit zur Wache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Außerdem wurde sein Auto sichergestellt. Auf ihn warten nun neben der Verkehrsunfallanzeige auch ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Fax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/mettmann

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell