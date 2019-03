POL-ME: Velberterin belästigt: Polizei ermittelt und sucht Zeugen - Velbert - 1903059

Polizei Mettmann

Am Freitagabend (8. März 2019) wurde eine 16 Jahre alte Velberterin auf der Bonsfelder Straße in Velbert von einem Mann in schamverletzender Weise begrapscht und sexuell belästigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die 16-Jährige war gegen 21:20 Uhr zu Fuß auf der Bonsfelder Straße unterwegs, als sie in Höhe eines Supermarktes an einem Mann vorbeiging. Plötzlich und unvermittelt berührte er die Jugendliche in schamverletzender Weise. Die Velberterin schrie den Mann an und rannte nach Hause, wo sie ihren Eltern von dem Vorfall berichtete. Diese alarmierten die Polizei, welche sofort im Umfeld des Tatorts nach dem Täter fahndete. Der Mann konnte im Nahbereich jedoch nicht mehr angetroffen werden.

Für ihn gibt es folgende Personenbeschreibung:

- etwa 1,80 Meter groß - circa 25 Jahre alt - "normale" Statur - Drei-Tage-Bart - dunkle Haare - vermutlich braune Augen - trug eine graue Mütze und ein kariertes Hemd - laut der Geschädigten hatte der Mann ein "mitteleuropäisches Aussehen"

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert unter der Rufnummer 02051 946-6110 entgegen.

