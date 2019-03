Polizei Mettmann

POL-ME: Mit 1,8 Promille in geparktes Auto gefahren - Ratingen - 1903060

Mettmann (ots)

Am Sonntagabend (10. März 2019) ist eine 35 Jahre alte Frau aus Ratingen im betrunkenen Zustand in einen an der Bahnstraße geparkten Jeep Cherokee gefahren. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gegen 21:35 Uhr fuhr die Ratingerin mit ihrem Toyota Aygo über die Bahnstraße, als sie aus noch ungeklärter Ursache in Höhe eines Grillrestaurants die Kontrolle über ihr Auto verlor. Sie geriet von der Straße ab und prallte gegen einen Jeep Cherokee. Als die Polizei am Unfallort erschien, nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei der Ratingerin wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille.

Die Folgen für die betrunkene Autofahrerin: Sie musste mir zur Polizeiwache, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Außerdem musste ihr Auto abgeschleppt werden. Auch der Jeep war nicht mehr fahrbereit.

