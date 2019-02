Polizei Mettmann

POL-ME: Hoher Sachschaden und eine Leichtverletzte nach Verkehrsunfall - Ratingen - 19/02/145

Mettmann (ots)

Am Mittwochnachmittag (20. Februar 2019) ereignete sich an der Kreuzung der Kaiserswerther Straße / Broichhofstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 77 Jahre alte Frau aus Düsseldorf leicht verletzt wurde. Bei dem Unfall wurden beide beteiligten Autos schwer beschädigt. Es entstand ein hoher Sachschaden von annähernd 20.000 Euro.

Gegen 16:25 Uhr fuhr die 77-Jährige mit ihrem Ford GFR aus Ratingen kommend über die Kaiserswerther Straße. Laut Angaben mehrerer Zeugen stoppte sie an der Kreuzung mit der Broichhofstraße an einer roten Ampel. Als die Ampel auf Grün sprang, bog sie nach links in die Broichhofstraße ab. Dabei wurde sie von dem schwarzen Skoda eines 35-jährigen Mannes aus Henstedt erfasst. Nach ersten Ermittlungen besteht der Verdacht, dass er bei Rot in die Kreuzung eingefahren war und den Ford der 77-Jährigen übersehen hatte.

Aufgrund des heftigen Aufpralls wurde die Ratingerin leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur vorsorglichen und ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

