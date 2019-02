POL-ME: Nach Unfall mit Linienbus: Polizei sucht verletzte Frau - Monheim - 1902133

Polizei Mettmann

Am Montag (18. Februar 2019) kam es auf der Kreuzung der Thomasstraße mit der Hauptstraße in Baumberg zu einem Unfall zwischen einem Linienbus der Stadt Monheim und einem blauen Fiat Punto. Nach Zeugenangaben wurde bei dem Unfall ein weiblicher Fahrgast des Busses verletzt. Für die weitere Bearbeitung des Unfalls ist die Polizei nun auf der Suche nach der verletzten Frau.

Gegen 16:40 Uhr fuhr der 39-jährige Busfahrer mit seinem Linienbus über die Hauptstraße. Als er nach links in die Thomasstraße abbiegen wollte, wurde er von dem blauen Fiat Punto eines 52 Jahre alten Mannes aus Dormagen erfasst. Der Busfahrer bremste daraufhin abrupt ab, woraufhin eine Frau in dem Bus zu Boden stürzte. Laut Angaben des Busfahrers habe sich die Frau dabei leicht verletzt und vermutlich Schürfwunden zugezogen. Die Frau sei etwa 60 Jahre alt gewesen und wurde von ihrem Sohn abgeholt. Sie gab an, sich in einem Krankenhaus behandeln zu lassen.

Ermittlungen der Polizei in den umliegenden Krankenhäusern führten jedoch nicht zur Feststellung der Identität der Frau. Sie wird gebeten, sich zur weiteren Bearbeitung des Unfalls bei der Polizei in Monheim unter der Rufnummer 02173 9594-6350 zu melden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Sowohl der Bus- als auch der Fiatfahrer verblieben unverletzt.

