POL-NOM: Kennzeichendiebstahl

Osterode (ots) - Bad Grund, Breite Straße, 24.02.18, 18.00 Uhr - 25.02.18, 15.00 Uhr

BAD GRUND (US) Der Ford Fiesta wurde von der Fahrerin am 24.02.2018, gegen 18.00 Uhr, in Gittelde, Breite Straße, abgestellt. Am nächsten Tag, gg. 15.00 Uhr, stellte sie fest, dass das vordere Kennzeichen durch unbekannte Täter entwendet worden war. Die Kennzeichenhalterung lag auf dem Boden vor dem Auto. Der Schaden beläuft sich auf 30,-- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Grund unter der Tel. 05327/1421.

